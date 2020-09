"Z našim ukrepanjem smo virus spravili pod nadzor," je v Aucklandu dejala novozelandska premierka Jacinda Ardern. Pojasnila je še, da ukrepe rahljajo tudi v Aucklandu, kjer dopuščajo zbiranje do sto ljudi, a vseh ne bodo ukinili. "To je bilo središče epidemije in zato je še potrebna previdnost," je dejala novinarjem.

Sprva se je zdelo, da se je Nova Zelandija s petimi milijoni prebivalcev uspešno ubranila novega koronavirusa, a so zaradi žarišča v Aucklandu avgusta oblasti znova uvedle karanteno.

Danes na Novi Zelandiji niso zabeležili nobenega novega primera okužbe z novim koronavirusom. Skupaj so v tej državi zabeležili 1464 okužb in 25 smrtnih žrtev covida-19, kar je veliko manj kot v drugih državah.

V avstralski zvezni državi Viktorija pa so v zadnjih 24 urah potrdili enajst novih okužb, kar je najmanjše dnevno število od 16. junija. Dva človeka sta podlegla covidu-19. "To ni le dober dan, to je odličen dan," je premier te zvezne države Daniel Andrews dejal novinarjem v prestolnici Melbourne.

V Avstraliji so doslej potrdili 27.000 okužb z novim koronavirusom, od tega 75 odstotkov v Viktoriji. Umrlo je 851 ljudi, največ v Viktoriji.