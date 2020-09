Čeprav jezerniki niso blesteli, so znali kaznovati zgrešene proste mete in izgubljene žoge Denverja. Med drugim so potrebovali kar sedem minuti in pol, da se je še kdo drug ob LeBronu Jamesu vpisal med strelce. In niti tega sušnega obdobja jezernikov zlata zrna niso znala izkoristiti.

Davis pa je z mirnimi živci in še mirnejšo roko poskrbel, da je zmaga pripadla LA-ju.

"Ljudje ves čas govorijo, da še nikoli nisem bil v takšnem položaju, pod takšnim pritiskom, a jaz sem nanj dobro pripravljen. Želim si večkrat prevzeti odgovornost za takšne odločilne koše na tekmi," je po zmagi dejal junak večera, ki je bil tako kot soigralci oblečen v dres Črne mambe v spomin na nekdanjega člana jezernikov Kobeja Bryanta, ki je 26. januarja tragično umrl v helikopterski nesreči.

"Ti dresi so nam dali še več elana in želje po zmagi," je dodal Davis, ki je skupaj dosegel 31 točk in devet skokov, James pa je k zmagi dodal dvojni dvojček s 26 točkami, 11 skoki in štirimi podajami.

Prvi strelec Denverja, katerega član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, a ga ni v ekipi za končnico, je bil Nikola Jokić s 30 točkami in devetimi podajami, Jamal Murray je dodal 25 točk.

Tretja tekma finala zahoda bo v karantenskem mehurčku v Orlandu na sporedu v noči na sredo po srednjeevropskem času. Na vzhodu se za finale NBA merita Miami Heat Gorana Dragića ter Boston; vročica v zmagah vodi z 2:1.