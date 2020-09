S 1. oktobrom v prestolnico ponovno prihaja težko pričakovan modni dogodek – Ljubljana Fashion Week. Ta po besedah organizatorja ponovno prinaša sveže modne trende, inovativne izvedbe predstavitve kolekcij, modne performanse, žive izložbe, modne filme ter strokovne pogovore, tudi showroom ne bo umanjkal.

Tudi letos bodo dali priložnost študentom NTF, ki bodo v okviru ljubljanskega tedna mode svoje kreacije predstavili na poseben način. Čeprav je samo dogajanje, ki bo moralo potekati pod strogimi navodili NIJZ, še nekoliko ovito v tančico skrivnosti, smo izvedeli, da si bo ekskluzivne revije in predstavitve mogoče ogledati v MAO – Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter v izložbah ljubljanskega podhoda Ajdovščina. Ta bo v ta namen po dolgem času ponovno zaživel z vsemi svojimi potenciali. Modno dogajanje si bo tako mogoče ogledati tudi digitalno »on-line« in »off-line«.

Virtualen newyorški teden mode

Pred dobrim tednom dni se je s predstavitvijo kolekcije za pomlad 2021 oblikovalca Jasona Wuja začel newyorški teden mode. Dogodek, ki si ga običajno ogleda približno 500 obiskovalcev, si je tokrat le nekaj več kot 30 najbolj privilegiranih povabljencev. Tudi čez lužo, kjer vladajo podobni protikoronski ukrepi, so obisk dogodkov namreč omejili na največ 50 udeležencev. Tako gledalcev na predstavitvah kolekcij skorajda ni bilo, vsi pa so se morali držati pravil socialne distance ter upoštevati newyorške omejitve, ki obiskovalcem iz 35 držav ZDA in tujine nalagajo 14-dnevno samoizolacijo.

Udeležencem so merili telesno temperaturo, jih testirali na okužbo s koronavirusom, prav vsi pa so se gibali z maskami na obrazu. Številni oblikovalci so se pri tem spraševali o smiselnosti nastopov. Morda je bil tudi to razlog, da so sodelovanje na tednu mode letos odpovedala največja imena v svetu mode, kot so Gucci, Michael Kors, Giorgio Armani, Alexander Wang, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Prabal Gurung, Proenza Schouler in Tory Burch. Modni oblikovalec Christian Siriano pa bo na primer imel svojo revijo na prostem v Connecticutu pred svojo hišo.

Kot zanimivost lahko še omenimo, da so predstavitve kolekcij na modnih pistah potekale v različnih krajih in so jih prenašali v živo. Manekenke in manekeni so poleg kolekcije, ki so jo predstavljali, nosili tudi obrazne maske, ki postajajo že pravi modni dodatek. In čeprav se je dogodek šele dobro končal, modni navdušenci že nestrpno pričakujejo nadaljevanje newyorškega tedna mode, ki naj bi bil februarja prihodnje leto.