Tudi če bi držala zgodba 64-letnega Nexhebidina Zidija, da ni ustrelil proti dvajset let mlajši ženi, s katero sta v ločitvenem postopku, pač pa v zrak, je njegov izgovor še vedno obsojanja vreden. »Želel sem jo prepričati, da bi se pogovorila z mano,« je v bizarnem zagovoru, v katerem je, ker se je smilil samemu sebi in temu, kaj bodo rekli drugi, če ga bodo imeli za morilca, celo zajokal, povedal v svoj bran.

Žalostna družinska zgodba o pretepih, posiljevanjih in izsiljevanjih je svoj skoraj tragični konec doživela okoli devete ure zjutraj 14. februarja letos, ko je v Zeleni jami v Ljubljani pri tamkajšnjem Mercatorju odjeknil strel iz obtoženčeve pištole. Strel je bil namenjen ženi. Strelca so policisti prijeli še isti dan, tožilstvo pa je spisalo obtožnico, ki ga bremeni poskusa uboja. Prepričano je, da je Zidi ustrelil proti oškodovanki, ki je slišala žvižg okoli ušes. Ko se je obrnila, pa je Zidi pištolo še vedno držal v roki in meril proti njej. Uspelo ji je pobegniti in poklicati policijo.

Slučajno je imel pištolo

Zakonca sta v ločitvenem postopku. On je imel tudi veljavno prepoved približevanja. Ker ji je že avgusta lani grozil, da bo ubil njo in njeno družino v Bosni ter jo udaril v obraz, je bil obsojen na pogojno kazen, izselil se je in v glavnem prebival v avtu. On pravi, da je pištolo podedoval in jo je imel ves čas v spalnici med perilom. In da jo je imel 14. februarja slučajno s seboj. Žene ni srečal slučajno, vedel je, da gre ob tisti uri običajno v trgovino. Jezen, ker je dobil odločbo o prepovedi približevanja, se je hotel z njo le pogovoriti, pravi. Mimo njega da je šla, ne da bi ga pogledala, le z roko je zamahnila. To se mu je zdelo nesprejemljivo, zato je potegnil pištolo in ustrelil v zrak. »Nikoli nikogar ne bi ustrelil v hrbet, pogledal bi ga v oči in mu povedal svoje. Sramota za Albanca je, da bi nekoga ustrelil v hrbet,« je dejal Zidi in vmes začel polglasno hlipati. »Po strelu sem ji pokazal pištolo, češ, nič ti nočem. Ona pa je vzela telefon in začela klicariti. Ni reagirala tako, kot sem pričakoval. Ni se posvetila meni, posvetila se je telefonu,« je svoja pričakovanja in razočaranja v sodni dvorani razlagal obtoženi.