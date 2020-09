Novogoriški in ajdovski gasilci so minibus dvignili na kolesa, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč reševalcem ter odklopili akumulator vozila, še piše v poročilu.

Na prometno-informacijskem centru za državne ceste navajajo, da bo omenjeni del hitre ceste, ki je zaradi del zaprt v obe smeri, ponovno odprt predvidoma danes ob 12. uri.

Gorenjski policisti pa so sporočili, da se je v Radovni ponoči osebni avtomobil, v katerem so bili voznik in potniki, prevrnil na streho. Potnika sta se poškodovala, so dodali.