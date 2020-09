Serija Skandar and the Unicorn Thief je postavljena v svet smrtonosnih samorogov, ki jih lahko ukroti le vešči jezdec. Glavni junak je Skandar Smith, ki se pripravlja, da bo postal jezdec samorogov. Zadeve se zapletejo, ko najmočnejšega samoroga na svetu ukrade skrivnostna oseba.

»Samorogi ne sodijo v pravljice, temveč v nočne more,« je zapisala 28-letna pisateljica in dodala, da samorogi v njenih knjigah "niso nič kaj podobni samorogom v trgovinah - puhastim samorogom z mavricami -, ampak so drugačni in razburljivi, a tudi nevarni«.

Pri založbi Simon & Schuster, ki bo prvo knjigo v seriji izdala spomladi leta 2022, so dejali, da je kupčija domnevno rekordna za avtorja mladinskega prvenca. Pri Sony Pictures pa so prav tako že podpisali milijon ali več funtov vredno pogodbo za filmsko priredbo serije, ki je namenjena bralcem, starim vsaj devet let.

Annabel Steadman je dejala, da se je sesedla na posteljo, ko je slišala za znesek pogodbe. Prve zametke zgodbe o Skandarju si je zabeležila leta 2013. »Napisala sem zgolj nekaj imen samorogov in idejo potem pustila pri miru,« je dejala. »V tistem času sem se usposabljala za delo odvetnice, živela v Oxfordu in se vozila na delo v London ter tako vsak dan imela le uro časa, da sem razmišljala o stvareh,« je dodala.

Pravo je opustila leta 2017 in se nato osredotočila na študij ustvarjalnega pisanja na univerzi Cambridge. Tako se je vrnila k zgodbi, ki si jo je zamislila leta poprej, saj je že od nekdaj želela postati pisateljica. Prvenec je napisala leta 2018 v približno treh mesecih in ga nato pustila stati.

Na knjigi je začela ponovno delati s svojim literarnim agentom Samom Copelandom iz Rogers, Coleridge & White. »V hipu, ko sem začel brati, sem vedel, da sem v avtorici našel nekoga posebnega. To se ujema z navdušenjem založnikov in rekordnimi ponudbami za prvenec za otroke,« je dejal Copeland.

Ali Dougal iz založbe Simon & Schuster je dejal, da je Annabel Steadman ustvarila izjemno osupljiv novi svet in da je bilo takojšnje, prekipevajoče vznemirjenje nad serijo med zaposlenimi v založbi nekaj, kar še ni videl.

Po pisanju The Guardian je avtorica dejala: »Izpolnile so se mi sanje. Svojo prvo knjigo sem napisala pri 12 letih v dva zvezka, ki sem ju dobila za božič. Poleg ambicioznosti sem imela pri tisti starosti veliko skrbi, zato si želim, da bi se lahko vrnila nazaj in se rekla, da mi bo nekoč uspelo izdati knjigo.«