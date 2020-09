»Spremenili ste me iz tehnično žive osebe v nekoga, ki ima vsako možnost, da spet postane višja oblika življenja v družbi,« je zapisal Navalni ob fotografiji na instagramu. »Sedaj sem človek, čigar noge trepetajo, ko hodi po stopnicah,« je še dodal. Na fotografiji se namreč ob hoji po stopnicah trdno drži ograje.

V zapisu je pojasnil svoje zadnje tedne. Med drugim ni prepoznaval ljudi in ni znal govoriti. »To me je spravljalo v obup,« je zapisal. Razumel je namreč, kaj zdravnik želi od njega, ampak ni uspel najti besed in je ostal tiho. Navalni je prepričan, da je pred njim še dolga pot okrevanja. Med drugim se mu zdaj zdi, da je telefon kot kamen v njegovih rokah. Težave ima tudi z natakanjem vode v kozarec.

Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so 44-letnika prepeljali dva dni kasneje. Tam so v začetku meseca ugotovili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok. Najverjetneje je bil strup v steklenici vode v njegovi hotelski sobi v Tomsku.

Rusija zadeve ne preiskuje, češ da ruske oblasti niso našle dokazov, da je šlo za kaznivo dejanje. Kremelj zanika vsakršno povezavo s poslabšanjem zdravstvenega stanja Navalnega.