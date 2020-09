Na Lezbosu večino migrantov že preselili v začasno taborišče

Na Lezbosu so v začasno taborišče preselili okoli tri četrtine migrantov iz požganega centra Moria. Okoli 9000 ljudi so tudi testirali na novi koronavirus in potrdili 214 okužb. Okužene so izolirali od ostalih.