Matjaž Kek o tem, da je znanstvena fantastika postala realnost

“Ko sem gledal Induraina, ki se je po teh cestah vozil kot zmešan …, da bi si takrat lahko predstavljal, da bosta to nekega dne hkrati počela dva Slovenca in da bosta to počela na tak način. Kje pa, to je bila tedaj in še mnogo pozneje znanstvena fantastika. Zdaj je realnost – spoštujmo jo in se ob njej veselimo.”