V hrvaških bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 288 bolnikov, od tega jih je 24 na ventilatorjih.

Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer novega koronavirusa, doslej novi koronavirus potrdili pri 14.725 ljudeh. Zaradi covida-19 je umrlo 244 bolnikov.

Doslej so opravili skupno 254.480 testov na okužbo z novim koronavirusom, od tega v zadnjih 24 urah 5457 testov.

V BiH 321, v Srbiji pa 83 novih okužb

V BiH so danes potrdili 321 novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah je zaradi covida-19 umrlo šest bolnikov, so danes sporočile prisojne oblasti. Skupno so v BiH v zadnjih 24 urah opravili 1850 testov na okužbo z novim koronavirusom. V Federaciji BiH je bilo pozitivnih 238 testov, v Republiki srbski 82 ter eden v distriktu Brčko.

Največ novih okužb, 30, so od petka dalje potrdili v Banjaluki. V BiH so vse od sredine julija redno potrdili približno 300 novih okužb dnevno, v zadnjih dneh so bile te številke manjše od 200.

V Srbiji so v zadnjih 24 urah opravili 5959 testov in okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 83 osebah. Zaradi covida-19 je umrl še en bolnik. V srbskih bolnišnici se zaradi covida-19 trenutno zdravi 323 bolnikov, od tega jih je na ventilatorjih 23.

V Srbiji so doslej skupno potrdili 32.840 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 740 bolnikov. Skupno so opravili 1.069.626 testov na okužbo.