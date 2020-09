Voznik avtomobila, 19-letni moški, je vozil po Pobeški cesti, iz smeri Bertokov proti Pobegom. Ko je pripeljal do križišča s Sončno ulico, je z njegove leve strani, izven prehoda za pešce, cesto prečkal 67-letni pešec. Voznik avtomobila je trčil v pešca, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 112 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 25 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 98 kršitev javnega reda in miru ter 91 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 98-krat posredovali na javnih krajih in 34-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli šest vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 37 tatvin, 24 poškodovanj tuje stvari, 12 vlomov, štiri kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, po tri grožnje, ponarejanje denarja, nasilja v družini, povzročitve telesnih poškodb ter dve ponarejanji listin. Da so zaščitili žrtve nasilja v družini so trem osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja.