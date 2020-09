"Njegovi odgovori mi niso bili všeč in nisem prepričan, da so bili všeč njemu. Prepričan sem, da se verjetno z mano strinja," je dejal Trump, na kar se Wray ni odzval.

Trump vztraja, da je antifa teroristična organizacija, ki ima bogate sponzorje in je na splošno "zelo slaba leva skupina". Wray je v kongresu menil, da ne gre za organizirano skupino, ampak bolj ideologijo, ki jo izražajo nekateri udeleženci protestov proti policijskemu nasilju v ZDA.

"Dejstvo je, da so slabi in ko človek tega ne pove, me to moti. Zanima me, zakaj tega ni rekel," je dejal Trump, čeprav je Wray dejansko povedal, da je antifa realna zadeva in FBI pazi kaj delajo pripadniki te ideologije na protestih.

Še bolj e Trumpa razjezilo, da je Wray potrdil, da se Rusija vpleta tudi v letošnje predsedniške volitve na način, ki škodi demokratskemu predsedniškemu kandidatu.

Trump je zagotovil, da je Kitajska tista, ki je na vrhu držav za vpletanje v ameriške volitve in dejal, da se Kitajska vpleta tako, da pomaga demokratu Josephu Bidnu. "Res me moti, zakaj noče povedati, da je Kitajska na vrhu," je dejal Trump.

Wray ima svoje razloge, med njimi obveščevalna poročila, ki na prvo mesto predvolilnih vragolij v ZDA dajejo Rusijo. Na vprašanje, ali se Wrayju zaradi tega maje stolček, je Trump odgovoril, da "proučujejo razne stvari".