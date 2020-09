V nedeljo bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopnij Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo še dokaj sončno. Popoldne v hribovitem svetu na zahodu ni izključena kakšna ploha. V torek bo na vzhodu še razmeroma sončno, drugje se bo pooblačilo, padavine bodo čez dan zajele zahodne in osrednje kraje. Zapihal bo jugozahodni veter.