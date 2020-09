Covid-19: v zaostritve brez jasnih navodil za prebivalce

Nove protikoronske ukrepe je bilo mogoče pričakovati, a način, kako jih vlada uvaja, prebivalcem Slovenije povzroča skrbi. Navodila za nošenje maske na prostem so nejasna, prav tako ni jasno, kako naj delodajalci zaposlenim merijo temperaturo in pri kako visoki vročini naj jih pošljejo na bolniško. Razburjeni so tudi v šolah.