Z novo porcijo koronaukrepov nas je v hipu vrnil v leto 1979, ko se je pri nas širil legendarni sistem par-nepar, ki je omejeval uporabo avtomobila glede na registrsko številko. Sedaj pa imamo par-nepar zapovedan kar v vseh podjetjih, saj je Janšev prinašalec pametnih misli Jelko Kacin razložil, da naj v podjetjih z delavci kolobarijo, da se ne bodo vsi hkrati okužili. A to še ni vse. Janševi ukrepi so nas spomnili tudi na slovite akcije NNNP. Če so v tistih časih učenci na vajah napadov z RKBO na glavo vlekli plinske maske, so sedaj otroci ves čas s kirurškimi maskami na obrazu pripravljeni na napad virusa.

Pri našem časopisu smo se odločili, da bomo z maskami na obrazu sledili navodilom velikega vodje in striktno kolobarili: ob ponedeljkih, sredah in petkih bomo tiskali le lihe strani, ob torkih, četrtkih in sobotah pa sode strani časopisa.