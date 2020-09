Končno so imeli spet eno etapo zase obkroženo sprinterji, ki so se od nedelje mučili v gorah, da so prišli do 19. dneva Toura, ki je bil vnovič po njihovem okusu. A vsi majhni vzponi in spusti, ki jih presek trase na papirju niti ne pokaže, ter zahtevni pretekli dnevi so pri njih pustili toliko posledic, da jim je priložnost spolzela skozi prste. Danec Soren Kragh Anderson je še drugič zmagal, naš Luka Mezgec pa je še drugič zaostal le za njim. Tudi tokrat je prvi pobegnil v zaključku etape, drugi pa je kot v soboto pometel s tekmeci okrog sebe.

»Spet mi je ušel,« je zmajeval z glavo v cilju 30-letni Luka Mezgec. A scenarijev je bilo med dvanajstimi kolesarji na čelu dirke v zaključku prav toliko, ali pa še kakšen zraven. »Borili smo se, etapa ni bila povsem nadzorovana in odločil sem se, da grem v ofenzivo. Če bi Andersenu kdo sledil, bi se dirka odvila povsem drugače, ampak včasih uspeš, drugič ne, v kolesarstvu je večkrat slednje. Z malo sreče bi bil spredaj, ampak je Andersen spet v pravem trenutku skočil.« Za sprinterje ima Kranjčan še en poseben pregovor: »Enkrat prvi, drugi, tretji, v hribih zadnji.«

No, vsaj vzponov je na letošnjem Touru konec, če ne štejemo kronometrskega, ki ne bo vplival na uspešnost mojstrov hitrih zaključkov. Mezgec že pogleduje proti Parizu. »Seveda bi rad zmagal, kdo pa ne bi rad dobil vsaj ene etape na Touru. Sem pa bil dvakrat drugi, kar za mojo prvo dirko ni mačji kašelj. Zelo se veselim Elizejskih poljan, velikokrat sem jih gledal na televiziji in zdaj končno grem tja.«

Mezgec tja odhaja sproščeno, saj nima česa izgubiti. Drugače je v borbi za »njegovo«, sprintersko majico. Že lep čas je v njej Sam Bennett, do letošnjega leta moštveni kolega Petra Sagana pri Bori Hansgrohe. A njune poti so se razšle in zdaj Irec močno ogroža Slovaka, da bi ta osvojil osmo zeleno majico, pa je že s sedmimi rekorder. Drugi na večni lestvici je Nemec Andre Greipel (6), tretji Irec Sean Kelly (4), sovaščan Bennetta, ki je s slavjem v 10. etapi postal šesti med rojaki z zmago na Touru in drugi po Shayu Eliliottu s prvim mestom na vseh treh velikih dirkah. A danes je bila pri njem v ospredju druga bitka. »Odvrgel sem misli, da bi zmagal v etapi, osredotočil sem se samo na Sagana in dal vse od sebe, da mi je uspelo,« je povedal Irec, ki je pred tremi leti dobil dve etapi na slovenski pentlji. Zdaj je blizu uspehu dosti večjih razsežnosti, 55 točk ima naskoka pred Saganom, v nedeljo jih bo na cesti še 70.

Tour v številkah 19. etapa (Bourg-en-Bresse–Champagnole, 166,5 km): 1. Kragh Andersen (Dan, Sunweb) 3:36:33, 2. Mezgec (Slo, Mitchelton-Scott) +0:53, 3. Stuyven (Trek-Segafredo), 4. van Avermaet (CCC Team), 5. Naesen (vsi Bel, Ag2r La Mondiale), 6. Arndt (Nem, Sunweb) isti čas, 7. Rowe (VB, Ineos Grenadiers) +0:59, 8. Bennett (Irs, Deceuninck-Quick-step) +1:02, 9. Sagan (Slk, Bora-Hansgrohe), 10. Trentin (Ita, CCC Team) isti čas, 31. Pogačar (UAE Team Emirates) +7:38, 45. Roglič (Jumbo-Visma), 63. Mohorič (Bahrain-McLaren), 66. Polanc (vsi Slo, UAE Team Emirates) isti čas… Skupni vrstni red: 1. Roglič (Jumbo-Visma) 83:29:41, 2. Pogačar (oba Slo, UAE Team Emirates) +0:57, 3. Lopez (Kol, Astana) +1:27, 4. Porte (Avstral, Trek-Segafredo) +3:06, 5. Landa (Bahrain-McLaren) +3:28, 6. Mas (oba Špa, Movistar) +4:19, 7. Yates (VB, Mitchelton-Scott) +5:55, 8. Uran (Kol, EF Pro Cycling) +6:05, 9. Dumoulin (Niz, Jumbo-Visma) +7:24, 10. Valverde (Špa, Movistar) +12:12, 42. Polanc (UAE Team Emirates) +2:26:38, 77. Matej Mohorič (Bahrain-McLaren) +3:41:25, 87. Luka Mezgec (vsi Slo, Mitchelton-Scott) +4:07:05…

Roglič ni bil vesel Malce z zamikom je prišla v javnost kazen športnemu direktorju Jumbo Visme Merijnu Zeemanu. Ta je zaradi neprimernega obnašanja na najvišji točki letošnje dirke po Franciji, Colu de la Loze, ostal brez 2000 švicarskih frankov (1850 evrov) in uradne funkcije na letošnjem Touru do Pariza. Iz Mednarodne kolesarske zveze (UCI) so sporočili, da je ustrahoval in žalil njihovega komisarja ob rentgenskem pregledu kolesa Primoža Rogliča. Nizozemec je ob tem dejal, da je postal jezen, ko je komisar poškodoval pogonsko os pri demontaži. »Smo za pošten šport in to vključuje preglede, ampak to mora biti narejeno na razumen način. Kljub temu bi moral ostati miren in h komisarju pristopiti bolj spoštljivo,« je zmoto priznal Zeeman. Primož Roglič je za incident slišal dan kasneje: »Nisem bil vesel. Zame je veliko presenečenje, toda nisem bil poleg in težko komentiram. Ni pa lepo, da ga ni več z nami.«