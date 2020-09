Množica protestnikov v Ljubljani se je po zboru na Prešernovem trgu nocoj odpravila na Trg republike, kjer so ob piščalkah in ragljah odmevali vzkliki Ulice so naše in Vlada pada. Pred vhodom v parlamentarno stavbo, kjer DZ od dopoldneva obravnava interpelacijo notranjega ministra, za katero je predvidenih 17 ur razprave, je aktivist Jaša Jenull poudaril, da v tej zgradbi trenutno poteka »še ena v seriji izdaj slovenskega ljudstva«.

»Sem smo prišli, da jasno povemo in pokažemo, da ne bomo dopustili kraje naše države,« je poudaril in kot glavno zahtevo izpostavil odstop vlade in čimprejšnje predčasne volitve. Glede ministra Hojsa je dejal, da ni primeren za vodenje resorja, spomnil je na dopustitev koncerta Thompsona, ki je tudi glavni očitek interpelacije, na njegove kadrovske poteze in na legitimiranje državljanov, ki so se sprehajali po središču mesta, obregnil pa se je tudi na v medijih danes razkrit Hojsov nakup zemljišča na slovenski Obali. »Ali je normalno, da minister, ki je nepreklicno odstopil, še vedno sedi v parlamentu?« je med drugim vprašal, podoben očitek pa namenil tudi ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec, ki v svoji stranki nima podpore.

Aktivistka Monika Weiss pa je v svojem nagovoru pozvala na sobotni protest v Anhovem zaradi onesnaževanja. »Cementarna Salonit je več desetletij uporabljala azbest, posledice so grozljive,« je poudarila in opozorila na visoko pojavnost raka, povzročenega z azbestom, pri tamkajšnjih prebivalcih. »Če je prejšnja država dopuščala azbest, ta država dopušča sežiganje odpadkov, tudi nevarnih,« je pojasnila.

Protestniki, med katerimi so nekateri nosili tudi bakle, so nato obkolili parlament, pri čemer so jim policisti preprečili, da bi naredili celoten krog. S tem so sicer želeli protestniki pokazati, da so politiki v njihovi lasti, in ne obratno, kajti v Sloveniji ima oblast ljudstvo. »Danes ne bomo požgali parlamenta, ker je parlament naš in ga bomo še potrebovali, ko bomo vzpostavili bolj pravičen in bolj demokratičen sistem v tej državi,« je pojasnil Jenull.

Okoli parlamenta so protestniki zapeli tudi himno ter med drugim vzklikali Policija povsod in Pravice nikjer. Nato so se spet zbrali pred vhodom v parlament, kjer jih je nagovoril tudi Ivan Gale, ki jih je podprl in pozval k uporu.

Protestniki napovedujejo, da bodo vztrajali pred parlamentom do konca obravnave interpelacije Hojsa.

Tudi danes so sicer protestne akcije potekale še v nekaterih drugih krajih po Sloveniji, med drugim v Šentjerneju.