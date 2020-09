Predsednik organizacijskega odbora Gazele Miha Vrbinc je uvodoma zbrano družbo podjetnikov nagovoril v luči spremenjenih okoliščin, v katerih smo se letos znašli zaradi Covid-19: »Podjetja prilagajajo poslovne modele, ambicija projekta in spodbujanje rasti, kar je poslanstvo projekta Gazela, pa ostaja enaka.« V projektu Gazela tako ob 20. obletnici projekta, skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija, decembra pripravljajo zbornik v angleščini, ki bo namenjen krepitvi ugleda gazel v mednarodni skupnosti.

Soorganizator dogodka, predsednik GZS Zbornice osrednjeslovenske regije Andrej Božič, je v pozdravnem nagovoru izpostavil, da so časi, ki sicer izgledajo težavni, lahko tudi časi priložnosti, posebno za podjetja, s karakteristikami gazel: »Zastavljamo si drzno ambicijo, da bomo čez nekaj let imeli novo kategorijo slovenskih podjetij, ki so postale multinacionalke.«

Da so najhitreje rastoča podjetja osrednje Slovenije izjemna, kažejo prihodki na zaposlenega pri finalistih gazele osrednje Slovenije. Ti so najvišji od vseh šestih regij in presegajo 265 tisoč evrov. Odlikujejo se tudi pri dobičku na zaposlenega, ki z vrednostjo 17.366 evrov na zaposlenega pomeni več kot dvakratnik povprečja gospodarstva (8.338 evrov na zaposlenega).

V inovacijski in razvojni potencial je potrebno vložiti denar

V pogovoru na okrogli mizi, ki je minil v znamenju podjetniškega poguma za premikanje mej, je Alenka Mozetič Zavrl, direktorica Don Don, na vprašanje, kako do tisoč in več zaposlenih, delila enostaven nasvet: »Ko začneš rasti in se razvijati, druge poti ni.« Dodala je, da delujejo predvsem v regiji bivše Jugoslavije, za katero upajo, da se bo bolj odprla in povezala. Napovedala je še, da z bratom počasi prepuščata operativno vodenje podjetja naslednikom, v prihodnosti pa ima Don Don kot vodilno pekarsko podjetje v regiji JV Evrope cilj prihodkov v višini kar pol milijarde evrov. O velikih ambicijah je govoril tudi Jože Mermal, predsednik upravnega odbora BTC, ki si želi z ekipo ustvariti najmočnejši kopenski intermodalni terminal v JV Evropi in do leta 2025 postati močno, inovacijsko stičišče. »Če se med seboj ne povezujemo, ne bomo prišli daleč. Dodano vrednost lahko ustvarjamo le tako. Mi že od vsega začetka vedno gledamo v prihodnost.«

Podobnega mnenja je dr. Gregor Pipan, direktor XLAB, ki je prepričan, da je potrebno dobro spremljati aktualno dogajanje in se prilagajati situaciji: »Danes ne moremo vedeti kakšne produkte bomo potrebovali čez leta. Pomembno je da imamo odprte oči.« Dr. Enej Kuščer, prokurist podjetja Acies Bio, 'podjetja znanstvenikov', kot so ga poimenovali na današnjem srečanju, na svet še vedno gleda optimistično, podjetje pa naravnava v smeri trajnostnega razvoja: »Vsaka kriza je pomembna za zavedanje, kje smo ga polomili in kje so priložnosti za delati bolje v prihodnosti. Naslednji velik doprinos svetu je vstop v trajnostni razvoj.«

V družbi podjetnikov je sedela tudi mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, ki je poudarila, da je v slovenskem gospodarstvu veliko inovacijskega in razvojnega potenciala, v katerega moramo vložiti denar, ki bo na voljo iz evropskih sredstev. V okviru GZS so pripravili načrt novega gospodarskega zagona za Slovenijo 5.0, s konkretnimi projekti, ki so jih razporedili v šest prednostnih področij.