Preizkus iz logike

Zgodilo se je, kar se je moralo zgoditi. Butalski strankarski prvaki, imenovani velmožje, niso več v isti postavi kot prej. Več dni je že trajalo, skupinske fotografije poveljnikov koalicije pa od nikoder. Pa se je domislil butalski fotograf, da bo on naredil to zgodovinsko sliko. Ker so bili novi velmožje cvet butalske pameti, se je domislil preizkusa, da se bo videlo, koliko časa potrebujejo, da se postavijo, kot veleva butalski protokol. Ko so bili vsi zbrani, jim je dal v roke naslednje navodilo, sam pa je skočil nekam. Takole postavitev je zahteval: