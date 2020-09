To, da imamo več vlad znotraj te vlade, je vsem jasno. Uradno imamo eno vlado v državi, v kateri dejansko deluje vlada, ki jo vodi Janša, pa tri ministrstva, ki jih vodijo Počivalšek, Tonin in sedaj Gantar, ki mislijo, da nekaj prispevajo k delu vlade. Seveda se motijo. Kolikor nas obveščajo o delu vlade, je slišati samo dve dejstvi: da zasedajo na Brdu in da »odločajo« na dopisnih sejah, predvsem o kadrovskih zadevah. Če ne bi bilo virusa, sploh ne bi vedeli, o čem odločajo. Pozabil sem omeniti obrambnega ministra Tonina, ki nas iz dolgčasa obvešča in prikazuje, kako vadijo njegovo reševanje v »morebitnih kriznih situacijah«. Očitno je pozabil, kje živi in kaj pomeni v tem in evropskem prostoru. Lahko se mirno sprehaja, brez varnostnikov, saj mu ne bo nihče nič storil. Enako velja za druge varovane osebe. Razen če nekdo želi imeti nadzor nad njihovim gibanjem.

V tem zapisu ne morem mimo dejstva, da civilna družba že 22 tednov zaporedoma poziva in protestira zoper napačne rešitve v državi in ta vlada, posebej pa njen predsednik sploh ne poslušata ali nočeta slišati sporočila teh protestov. Tudi če je na protestih »po podatkih policije« od 3000 do 6000 protestnikov, zbode v oči dejstvo, da tudi nihče od ministrov ne prisluhne protestnikom. Očitno vlada meni, da je najbolj pametna. Na razumem, kako si predsednik vlade ne vzame časa, da bi se pogovoril s predstavniki mirnih protestov, ki imajo dobre predloge za reševanje številnih družbenih vprašanjih. Morda pa si noče vzeti časa? Taka ignoranca je primerljiva z Lukašenkovo, ko ta noče razumeti, da ga bodo odnesli ven, in samo vprašanje časa je, kdaj bo iskal zatočišče. Ne bo mu pomagalo, da je bil častnik KGB. Mar je tako težko, da vsak minister pokliče predstavnike civilne družbe, ki toliko tednov protestirajo, in prisluhne njihovim predlogom? Ja, čigavi pa so ti ministri in čigave vlade? Ali gre za slovenske ministre in ministre slovenske vlade ali pa je to strankarska vlada SDS? Osebno bi priporočil pogovor z ljudstvom, ker kljub virusnim težavam življenje mora teči naprej, čim bolj normalno. Sicer vemo, da nekaterim ustreza nenormalno stanje v državi, prežeto z ustrahovanjem, zaostrovanjem, podcenjevanjem. Vprašanje je samo, do kdaj.

Ta zapis bom zaključil z delom pesmi iz leta 1980 punk skupine Berlinski zid, ki pravi: »Nočem vaših izkušenj, ki jih vedno ponujate po znižanih cenah. Obdržite jih zase, ali jih prodajte komu drugemu. Ne, ne rabim vaših veselih obljub. Vi, ki vedno znate, vi, ki imate vedno prav, vi s svojimi izkušnjami, kupljenimi na razprodaji. Nočeeeem. Nočeeem…«

Remzo Skenderović član društva SRP, Ljubljana