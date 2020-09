Sony je v agresivno bitko za čim bolj ugodno, vendar hkrati kar se da donosno pozicioniranje konzole playstation 5 stopil z odločitvijo izdelave dveh skoraj identičnih naprav. Za dražjo različico bo treba odšteti 500 evrov, za cenejšo pa sto evrov manj. Približno toliko je znašala tudi cena konzole playstation 4. Svetovno premiero bo prodaja obeh novih konzol doživela 12. novembra, v Evropi pa bosta v prodajo stopili 19. novembra.

Bistvenejših razlik med dražjo in cenejšo konzolo pravzaprav ni. Ne bosta se razlikovali po zmogljivostih, temveč bodo kupci cenejše pogrešali zgolj optični pogon 4K blu-raya, ki omogoča poganjanje iger s fizičnih nosilcev in predvajanje filmov. Na cenejši različici, ki se imenuje playstation 5 digital edition, bo mogoče igrati zgolj igre, ki jih bo uporabnik kupil v spletni trgovini, podobno kot to počnemo z aplikacijami na mobilnikih. Mnogi bodo zato brez pomislekov posegli po cenejši različici in s tem prihranili stotaka, medtem ko bo dražja pritegnila predvsem uporabnike, ki še naprej stavijo na fizične nosilce videoiger in imajo že sedaj bogato zbirko fizičnih videoiger za playstation 4. Obe Sonyjevi konzoli bosta namreč podpirali igranje velike večine videoiger prejšnje generacije playstationa, bodo pa kupci digitalne edicije petke omejeni na igranje iger, ki so jih za štirico kupili digitalno.

Nova generacija Sonyjevih konzol sicer prinaša sledenje žarkom, zaradi katerih je vtis senc in odsevov v podprtih videoigrah mnogo bolj realističen. Poleg tega bo igre možno igrati na zaslonih z ločljivostjo 8K, pri ločljivosti 4K pa bo frekvenca osveževanja dosegala do 120 sličic na sekundo. Omogočala bo tudi tehnologijo HDR. Močno se oglašuje še hiter NVMe M.2 SSD disk za shranjevanje, ki naj bi pomenil pravo revolucijo pri nalaganju videoiger.