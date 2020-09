Epidemija novega koronavirusa je očitno močno vplivala tudi na proizvodnjo jabolčnih novotarij. Applov septembrski dogodek je bil tradicionalno prihranjen za predstavitev najnovejših jabolčnih telefonov, letos pa so se privrženci podjetja iz Cupertina morali sprijazniti z nekoliko skromnejšo bero izdelkov. Ta obsega dve pametni uri in dve tablici. Vse skupaj pa zaokrožuje še poenoten naročniški paket za Applove storitve.

Za malenkost manj zapravljive so predstavili uro apple watch se, ki združuje dizajn 4. Applove premijske ure in procesorsko moč lanske, vsemu skupaj pa odvzame še zmožnost merjenja elektrokardiograma oziroma EKG. Tudi zaslon ne more biti ves čas vklopljen. Z vsemi omenjenimi prihranki končna cena vseeno nanese okoli 300 evrov. Posebej pa bo treba dokupiti tudi polnilnik, ki ga ne najdemo niti v škatli premijske ure apple watch 6. Podjetje trdi, da je razlog zelen. Sami govorijo o okolju, mi pa sumimo, da jim gre predvsem za dolarje.

Novi ipad in ipad air

Novi ipad air se je po obliki močno približal ipad proju. Debelih obrob na čelu in bradi ni več, ostala pa je bistveno tanjša obroba, ki se razteza vzdolž vseh stranic zaslona. Ta ima sicer diagonalo 277 milimetrov (10,9 palca) in ločljivost 1640 × 2360. Baterija naj bi zdržala deset ur običajne rabe, tablica pa bo imela tudi priključek USB-C. Zaman boste iskali tipalo za prepoznavo obraza. Ni tipala za prepoznavo obraza, smo pa zadovoljni z odločitvijo za tipalo za prepoznavo prstnih odtisov v gumbu za vklop pri vrhu naprave. Tipala za prstne odtise v gumbih za vklop so se v zadnjem obdobju kot posrečena izkazala že v nekaterih androidnih mobilnikih. Glavna zvezda nove tablice pa bo procesor a14 bionic, ki bo verjetno tudi pod krovom nove generacije iphonov. Za ipad air s špartanskih 64 GB prostora za shranjevanje bo treba odšteti okoli 633 evrov, za različico z 256 GB prostora pa že skoraj 799 evrov.

Ceneje vas bo prišel novi ipad. Za osnovno različico z naravnost asketskim prostorom v obsegu 32 GB bo treba odšteti 369,4 evra, za znosnejšo različico s 128 GB prostora pa okoli 467 evrov. Za ta denar dobite zopet debelo čelo in brado, tipalo za prstne odtise v gumbu za domov v obrobi brade, hrbtno in prednjo kamero, prepoznavo obraza in procesor a12 bionic, ki ga najdemo na iphonu xs in xr. Velikost zaslona je 259 milimetrov (10,2 palca).