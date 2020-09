Erdogan je dodal, da pogovori lahko potekajo po videokonferenci ali v tretji državi. Poudaril je še, da Turčija ne bo bežala od pogajalske mize.

Turčija trdi, da raziskave morskega dna, s katerimi želi najti nafto in plin, potekajo v njenem epikontinentalnem pasu, Grčija pa, da v njeni izključni gospodarski coni. V podoben ozemeljski spor se je Turčija zapletla tudi s Ciprom. Vprašanje aktivnosti Turčije v vzhodnem Sredozemskem morju bo po napovedih tudi tema vrha EU 24. in 25. septembra.

Turčija je 12. septembra z območja umaknila eno od plovil za raziskave, ladjo Oruc Reis, kot navajajo v Ankari zaradi vzdrževanja. Erdogan je danes dejal, da je bilo to namerno. »To pomeni: dajmo priložnost diplomaciji, pokažimo pozitiven pristop,« je poudaril in dodal, da se bo ladja sicer vrnila na območje blizu otoka Kastelorizo. Na območju bo do 12. oktobra ostala tudi ladja Yavuz za iskanje energentov.