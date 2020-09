Mnogi imajo na YouTubu tudi svoj kanal in svoje liste muzike. Čeprav je v zadnjih letih dobil mnogo konkurence v različnih sodobnih medijih (Instagram, TikTok), se zdi, da je trenutno na vrhuncu svoje kariere. Za danes smo pogledali, kaj se je v Sloveniji na YouTubu najbolj ogledovalo ta teden (rezultate smo preverjali v sredo zjutraj), in ugotovili, da med desetimi ni nobenih slovenskih vsebin.

Mili – Stracciatella Marko Milivojev Mili je 26-letni beograjski raper, ki ima več kot očitno veliko pristašev tudi v Sloveniji. Njegova najnovejša uspešnica Stracciatella je poletnega značaja in govori o dekletu, ki se mu zdi kot sladoled. Mili ima kljub mladosti že kar bogato biografijo. Osnovno šolo je sicer končal, srednjo pa je opustil. Kasneje so ga zaprli in čeprav uradno ni povsem jasno, zakaj, se v odzivih pod njegovimi skladbami na YouTubu vsi strinjajo, da zaradi tatvin. Kdo bi vedel. Je pa jasno, da je bila njegova prva uspešnica Darko Šarić (2017) imenovana po kralju balkanske narko scene, kasneje je posnel tudi komad Miris marihuane. Njegova najbolj poslušana skladba je Loca, ki je od lani nabrala na YouTubu kar 54 milijonov ogledov. Stracciatella, najbolj popularna skladba ta teden v Sloveniji, ima okoli 1,7 milijona ogledov. Preberimo si nekaj stihov: »Sa mnom radi sve što s tobom nije htela / Sa mnom sme sve što nikad nije smela / Meša mi u krilu u sred separea, na zlo me tera, previše je vrela.«

Pokol na derbiju. Neymar med petimi izključenimi!!! V nedeljo je bil v Parizu odigran derbi francoskega prvenstva med PSG-jem in Olympiquom. Gostje so malce presenetljivo slavili z golom Thauvina, a tekme se nihče ne bo spominjal po golu. V sodniškem podaljšku so se nogometaši na igrišču pošteno stepli. Med klofutanjem, brcanjem, cukanjem in vlečenjem je sodnik počakal, da so se stvari umirile, potem pa je izključil dva domača in dva gostujoča igralca. Po ogledu posnetka pa še brazilskega zvezdnika PSG – ja, Neymarja. Posnetek (Carnage in Le Classique!) ima več kot sedem milijonov ogledov.

Vuk MOB – TIKTOK INSTAGRAM Srbski raper je svoj novi video posnel na zasebnem bazenu, kjer se fantje – v glavnem obriti in tetovirani srboriteži – špricajo z vodo, ne preveč oblečena dekleta pa imajo v rokah vodne pištole. Vuk MOB, po naše verjetno Vuk Mafija, je na sceni že osem let, za sabo ima več kot 40 komadov (Ferrari, Vatikan, Gadafi, Belo, Kokaina, Prete mi), v novi skladbi, ki ima skoraj štiri milijone ogledov (tretja najpopularnejša v Sloveniji), pa pravi: »Pratim TikTok, Instagram, gde mi daješ gram po gram / Pratim TikTok, Instagram, Bože, nisam normalan.«

Zvezde Granda Posnetek celotne 33. oddaje sezone 2019/2020 Zvezde Granda, ki se je odvila 12. septembra v okviru Grand produkcije, je navdušil množice, tudi našo publiko. Gre za regionalno tekmovanje glasbenikov, ki je popularno po celotnem Balkanu, ob nastopih bolj ali manj nadarjenih pevcev pa je v glavni vlogi žirija, ki vse bolj prevzema tudi voditeljske in celo igralske vloge. Letos so med vse bolj ekscentrično ekipo Dragan Stojković Bosanac, Ana Bekuta, Jelena Karleuša, Marija Šerifović, Viki Miljković in Đorđe David. Oddaja je imela do srede več kot 400.000 ogledov.

Đogani – Zabranjena ljubav Sprašujete se, kaj dela na slovenski lestvici skupina Đogani. Naj vas pomirimo, še veliko višje je v bratski Avstriji. Gre za skupino – bolje duet – ki jo vodi Beograjčan, nekoč Hamit, zdaj Đorđe ali kar Đole Đogani (1960), pri njem pa zdaj poje Vesna Đogani, po tem, ko se je ločil od Slađe Đogani, ki je nekoč pela v skupini. Spletni mediji so polni bolj ali manj pikantnih podrobnosti o Đoletovih seksualnih škandalih, mi pa si poglejmo nekaj stihov skladbe, ki ima močne korenine na Orientu: »I tvoj saаm / I nisaаm tvoj / Nju gledаam očimaа / A tebe srcem.« Štiristo tisoč ogledov v enem dnevu!

6IX9INE – TUTU Daniel Hernandez (1996), znan tudi po imenih Tekashi69 in 6ix9, je ameriški raper mehiško-portoriških korenin. Tekstopisec in občasen kriminalec (pedofil) velja za glasbenika brez vseh predsodkov in tako za njegova besedila kot za javne nastope velja, da so zelo grobi. Prepoznali ga boste po dolgih, na videz neurejenih raznobarvnih laseh in po množici tatujev. V uspešnici TUTU poje tudi: »Denar dobim, kadar hočem / Psice dobim, kadar hočem…« V Sloveniji je bil v tednu, ki se izteka, na šestem mestu, po svetu pa ima po enem tednu okoli 64 milijonov ogledov.

Zadruga 4 Na televiziji Pink poteka Zadruga 4, resničnostni spektakel, ki je veliko slavo očitno požel tudi na kanalu YouTube. Za nepoznavalce naj povemo, da gre za četrto sezono oddaje Zadruga (naslednice oddaje Farma), v kateri nastopa 30 bolj ali manj slavnih osebnosti, ki se borijo za zmago oziroma za denarno nagrado. Del Zadruge 4, prepir med dvema udeležencema (Franom in Kristijanom), ki se je pripetil 11. septembra 2020, si je v štirih dneh ogledalo več kot 1,4 milijona gledalcev. Veliko tudi v Sloveniji. Mimogrede, finale oddaje bo poleti 2021.

MC Stojan x Hurricane – TUTURUTU – (Mashup) Medley različnih uspehov srbskega govornega območja sta zapela Alexandra z ansamblom Matrix Band in Miloš Radovanović. Alexandri tovrstno udejstvovanje ni tuje, saj se rada preizkuša v takšnih in podobnih sodelovanjih, a publika v odzivih celo bolj hvali Miloša. Od predelav je najlepša tale od Teodore: »Ispred kluba parkiran je novi AMG / A u klubu pijane smo ja i BFF / Tvoje tablice sam prepoznala PST / Pa sad pogledom te tražim svuda OMG« – 450.000 ogledov v štirih dneh.

HOW TO BECOME POPULAR 123 GO! je youtubovski kanal, ki v svet pošilja različne bolj ali manj šaljive video vsebine. Gre seveda za kratke filme, za spote, ki so včasih najbližje burleskam, drugič spet besednim igram, še največkrat pa se norčujejo iz standardnih situacij v podpovprečnih ameriških mladinskih filmih. Kakorkoli, tokrat si lahko v desetih minutah pogledate ducat kolikor toliko šaljivih spotov na znano temo »Kako postati popularen v šoli«. Filmčki so prišli na YouTube 11. septembra in imajo okoli pet milijonov ogledov.