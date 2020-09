Dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik: Ohranjam upanje, da se ljudje ne bodo pustili poneumiti

Ustavni pravnik dr. Andraž Teršek je eden izmed tistih, ki odločno opozarjajo na protiustavnost in nezakonitost številnih ukrepov, ki jih država odreja za potrebe omejevanja novega koronavirusa in bolezni covida-19. Z njim smo se pogovarjali v torek, dan pred tem, ko je ustavno sodišče s petimi glasovi za in štirimi proti odločilo, da omejitev gibanja med občinami ni bila v neskladju z ustavo.