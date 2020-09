Sedem resnic za učinkovito spopadanje z epidemijo covida-19

Gradbeniki vedo, da so čvrsti temelji nujno potrebni za stabilnost desetnadstropne stolpnice. Ker je od trdnosti temeljev odvisna varnost petdesetih družin, ki bodo v njej prebivale, pri gradnji temeljev ne eksperimentirajo, uporabljajo preizkušene, najboljše materiale, beton in jeklo, nikoli marmelade in posušenih kruhovih skorjic.