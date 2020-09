Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji: Nočemo tekmovati z nizkocenovnimi generiki

Ko je švicarsko farmacevtsko podjetje Novartis leta 2002 prevzelo slovenskega proizvajalca generičnih zdravil Lek, niso bili redki glasovi, ki so svarili, da bo tuji lastnik podjetje le izčrpal in zavrgel. Skoraj dvajset let kasneje je v Leku namesto 2200 redno zaposlenih 4680 ljudi, skupno število sodelavcev presega številko 5000, Lek pa se od proizvajalca generikov vse bolj usmerja v razvoj zdravil z visoko dodano vrednostjo.