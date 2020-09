Danes 86-letni nekdanji monarh je imel v mladih letih afero z baroneso Sybille de Selys Longchamps. Mama Boëlove se je je spominjala kot prečudovitih časov. Albert II. se je po rojstvu Delphine še nekaj časa družil z otrokom, a očetovstva nikoli ni priznal. Šele ko je po njegovem abdiciranju s prestola o ljubezenski aferi v intervjuju spregovorila baronesa, se je Boëlova odločila, da s pomočjo sodišča dobi tudi svojega biološkega očeta. Mati dveh otrok je več let bíla sodno bitko, v kateri je bil ključen trenutek, ko je sodišče ugotovilo, da zakonski oče Delphine ni tudi njen biološki oče, nekdanjemu kralju pa je naložilo, da mora opraviti test DNA. Ko so mu zagrozili s 5000 evri dnevne globe, če bo zavračal testiranje glede očetovstvo, je bil test hitro opravljen. Sodišče je na podlagi rezultatov lahko povsem nedvoumno ugotovilo, da je Boëlova njegova potomka in torej modre krvi. A s tem še ni bilo konec sodne bitke za umetnico, ki v svojih slikah s provokativnimi gesli pogosto posredno napada svojega očeta in kraljevo družino. Sodišče se bo v naslednjih tednih izreklo o tem, ali lahko hčerka nekdanjega kralja uporablja tudi naziv princesa. Na belgijskem kraljevem dvoru nad takšnim odločanjem o plemiških nazivih na sodišču niso navdušeni. To bi morala biti pristojnost kraljeve družine, pravijo.