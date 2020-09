Odtlej so namreč številni turisti na dosegu tudi za taksiste, ki jih lahko čez 200 milijonov dolarjev vreden most, za katerega se je pri Kitajcih zadolžila takratna vlada, odpeljejo na Male kar po kopnem. Prihodki Waheedove so se čez noč podvojili. A tako kot je kitajska investicija pri delu maldivijske populacije povzročila pozitivne posledice, je naslednja vlada ugotovila, da bodo zaradi te in drugih kitajskih investicij na slabšem vsi državljani. Prejšnji predsednik Abdulla Yameen, ki se je že znašel za zapahi zaradi korupcije in tudi dodelitve gradnje mostu kitajskemu ponudniku po napihnjenih cenah, naj bi državo s slabimi petimi milijardami letnih prihodkov zadolžil za dobre tri milijarde dolarjev. Nova maldivijska administracija podobno kot druge države v jugovzhodni Aziji poskuša reprogramirati dolgove in se izviti iz dolžniške pasti, v kateri so se s podobnimi očitki »novega kolonializma«, usmerjenimi v Kitajsko, znašli tudi Mjanmar, Pakistan in Malezija. Novi maldivijski predsednik Ibrahim Mohamed Solih sicer poskuša dobre učinke mostu med Malejem in otokom Hulhumale ponoviti, a z drugim partnerjem. Med Malejem in bližnjimi poseljenimi otoki bi rad zgradil še tri mostove. Največji infrastrukturni projekt na Maldivih bo vreden 500 milijonov dolarjev, a denarja zanj vlada nima. Posodila jim ga bo Indija, ki želi na ta način zmanjšati vpliv Kitajske v svoji neposredni soseščini v Indijskem oceanu.