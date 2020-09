Predsednica vlade iz Laburistične stranke, ki je pred dvema letoma na volitvah osvojila vse poslanske sedeže v parlamentu, je v svojem vsakoletnem programu dela vlade napovedala uresničitev zamisli, o kateri se v državi razpravlja že vse od leta 1979. Nekdanja kolonija Združenega kraljestva bo dokončno pretrgale svoje vezi z nekdanjo kolonialno silo in se iz ustavne monarhije, v kateri je kraljica Elizabeta II. še vedno vrhovni suveren države, prelevila v republiko. Podobno kot so se pred njo kraljici odpovedale druge karibske države, je v času po pandemiji ta misel dozorela tudi na Barbadosu, je v svojem govoru med drugim nakazala prva tamkajšnja premierka, ki je stara prav toliko kot neodvisnost njene države. »Prišel je čas, da našo kolonialno preteklost pustimo za seboj. Barbados bo storil naslednji logičen korak k polni suverenosti in postal republika do naše 55. obletnice razglasitve neodvisnosti,« je v govoru zapisala Mottleyjeva, na vsakoletni predstavitvi ciljev vlade pa je tako imenovani »prestolni govor« v skladu z monarhistično tradicijo prebrala guvernerka Barbardosa Sandra Mason. Na britanskem dvoru se zaradi krčenja svoje monarhije pretirano ne vznemirjajo, saj je bilo glede na dolgo razpravo o tem koraku za windsorsko palačo pričakovano. Sporočili so zgolj, da gre za suvereno odločitev barbadoškega ljudstva.