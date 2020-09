Upokojenci se na morju lepo zabavajo

V izolskem hotelu Delfin je vse do konca leta praktično nemogoče dobiti sobo. Redni gostje, upokojenci, ga namreč pridno polnijo vse leto. Kljub omejitvam in ukrepom, ki se jih v hotelu strogo držijo, vsak teden sodelujejo pri tomboli, dnevni vadbi, prav tako so aktivni zvečer na hotelski terasi.