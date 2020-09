Policisti so sprva preiskovali sum storitve kaznivega dejanja uboja. Danes pa so s Policijske uprave Nova Gorica sporočili, da so na podlagi dodatnih ugotovitev ogleda, zbranih obvestil ter drugih dokazov kaznivo dejanje uboja prekvalificirali v hujšo obliko, in sicer v kaznivo dejanje umora.

Osumljencema so novogoriški kriminalisti v sredo odvzeli prostost in ju pridržali v policijskih prostorih. Po zaključenem postopku pa so oba s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora danes privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Policisti so razkrili tudi neka podrobnosti. O nezavestnem moškem na dvorišču ene od gospodarskih družb na Goriškem so policijo obvestili v ponedeljek dopoldne. Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je 43-letnik huje telesno poškodovan. Kljub zdravljenju je v sredo zjutraj umrl.

Kot so zapisali na novogoriški policijski upravi, so kriminalisti po predhodnem obveščanju pristojnih pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici) izvedli prva nujna opravila, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka. Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča pa je odredil tudi sodno obdukcijo, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.