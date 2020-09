Kot so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je v gozdu zagorelo ob 10.27. Zaradi burje se je požar hitro širil proti naselju, ogroženih je bilo nekaj hiš.

Za gašenje so aktivirali vsa gasilska društva Severnoprimorske regije in gasilce iz Sežane, Komna in Postojne. Požar v velikosti okoli sedem hektarov gasi okoli 140 gasilcev in helikopter Slovenske vojske.

Dean Božnik iz Policijske uprave Nova Gorica je povedal, da je cesta med Colom in Dolgo Poljano zaprta.

Na območju občine Ajdovščina je z današnjim dnem razglašena velika požarna ogroženost. Do preklica je v naravnem okolju prepovedano požiganje, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, kurjenje ali požiganje ter izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, so zapisali na spletni strani občine.