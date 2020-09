»Danes umikam kandidaturo za predsednico, da bi poskrbela za demokracijo. To ni žrtev, je čast, saj bi s kandidaturo tvegala delitve v demokratičnem glasovanju,« je pojasnila 53-letna konservativna političarka v vnaprej posnetem video nagovoru.

Glede na ankete se na predsedniških volitvah največja podpora obeta kandidatu socialistov Luisu Arceju, na drugem mestu je sredinski Carlos Mesa.

Kandidatura konservativne začasne predsednice, ki je prevzela položaj po lanskem umiku Moralesa v tujino, je sicer v Boliviji izzvala negativne odzive. Anezova je namreč obljubila, da bo državo vodila do volitev.

Socialist Morales je bil na oblasti v Boliviji skoraj 14 let, nato je 10. novembra lani po treh tednih nasilnih protestov proti njegovi ponovni izvolitvi na volitvah odstopil ter odšel v tujino, kjer ima sedaj azil v Argentini.

Nove volitve so bile sprva predvidene maja letos, a so jih preložili najprej na 6. september in nato na 18. oktober. Morales, ki ne sme znova kandidirati, je svoje privržence spodbujal k nasprotovanju preložitvi volitev.