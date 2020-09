V soboto bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno s svežim jutrom.

Vremenska slika: Nad srednjo in delom zahodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki se postopno širi nad Balkan. Hladna vremenska fronta se je pomaknila proti vzhodu. Za njo s severovzhodnim vetrom k nam doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo predvsem v notranjosti Hrvaške sprva še oblačno z občasnimi padavinami, drugod se bo postopno zjasnilo. Ob Jadranu bo pretežno jasno, še bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto bo pretežno jasno. Burja ob Jadranu bo oslabela.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv ugoden in spodbuden.