Sredin službeni obisk srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika v Zagrebu, kamor ga je povabil predsednik Zoran Milanović, sprejel pa ga je tudi premier Andrej Plenković, je dvignil veliko prahu v Sarajevu in pri hrvaški opoziciji. Milanoviću očitajo, da obisk pomeni najmanj diplomatsko nespretnost ali celo posredno podporo Dodikovi politiki rušenja BiH, sploh ker se je dan prej v Banjaluki spet javno zavzel za združitev Republike Srbske s Srbijo.

Glede na trajne napetosti med Hrvati in Srbi je obisk na prvi pogled nenavaden, a ima politično logiko. Položaj Hrvatov v BiH je prvovrstna tema hrvaške zunanje politike, uradni Zagreb si že dlje časa prizadeva za večji vpliv Hrvatov, ki so sicer številčno najšibkejši. Toda po daytonskem sporazumu obstajata v državi le dve entiteti: Republika Srbska in Federacija BiH s (pretežno) bošnjaškim in hrvaškim prebivalstvom. Ta ureditev ima svoja pravila, ki jih Zagreb dojema kot anomalije, najbolj pa so jih po oceni Zagreba razkrile volitve tričlanskega predsedstva leta 2018. Takrat je bil za hrvaškega člana predsedstva izbran Željko Komšić, in sicer v dobršni meri z glasovi Bošnjakov, ker to volilni zakon pač omogoča, to pa je povzročilo silovito razburjenje, saj je bil favorit Zagreba in stranke HDZ BiH Dragan Čović. Komšić je zdaj po stališčih res blizu bošnjaškemu članu predsedstva Šefiku Džaferoviću, kar za Zagreb pomeni, kot da so Hrvati v BiH ostali brez svojega glasu v predsedstvu, Komšiću pa odrekajo legitimnost, če že ne legalnost. Zaradi tega še bolj pritiskajo za reformo volilne zakonodaje v BiH, Dodik pa je v predsedstvu postal edina protiutež politiki, ki po mnenju tako Zagreba kot Srbov v BiH favorizira Bošnjake.

Enotna fronta Zagreba Tako ni presenetljivo, da se je ob Dodikovem obisku v Zagrebu zelo zaiskrilo prav med Milanovićem in Komšićem. Slednji je dejal, da je Milanović po beloruskemu avtokratu Aleksandru Lukašenku edini predsednik neke države, ki je samostojno sprejel Dodika. Milanović je odvrnil, da je bil Dodik izvoljen »v procesu, ki je bil priznan kot demokratičen«, o Komšiću pa, da je bil izbran z glasovi Bošnjakov in da »dela vse v škodo hrvaškega naroda v BiH«. Bolj je skušal biti umirjen Plenković, ki je rekel, da so bili pogovori z Dodikom »delovno srečanje brez velike drame«, na katerem je bil govor predvsem o infrastrukturi in migracijah. Že to, da Plenković zaradi vabila Dodiku ni napadel Milanovića kljub siceršnjim napetostim med njima, pa kaže na enotno politično fronto uradnega Zagreba v politiki do BiH.

Pusićeva: Politična nespretnost Običajno naj bi na samostojne obiske v tujino sicer hodil le predsedujoči tričlanskemu predsedstvu BiH, kar je trenutno Džaferović, ni pa to nujno, vprašanje je le, v kakšen protokol se obisk potem zavije. Nekdanja hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić je za televizijo N1 dejala, da je Milanovićevo vabilo Dodiku »nekoliko neobičajno« in »politično nespretno« ter da bi bilo zaradi občutljivih odnosov dobro spoštovati institucije sosednje države, obisk pa da bo škodoval ugledu in vplivu Hrvaške. V hrvaškem opozicijskem Bloku za Hrvaško so opozorili, da Dodik denimo nima pravice vstopa v ZDA. Politični analitik Davor Gjenero pa je na Al Jazeeri Balkans kritiziral Milanovića z besedami: »Predsednik države misli, da ima nekakšno veliko zgodovinsko vizijo, in jo potem skuša reševati z Dodikom. To pri resnih ljudeh lahko izzove ali smeh ali strah.« Obisk pa je mogoče razumeti kot napoved zapletanja razmer v BiH, k čemur prispevajo tudi v Sarajevu. Bakir Izetbegović, vodja najmočnejše Stranke demokratične akcije, je tako namignil, da bi Bošnjaki lahko v prihodnje izvolili še več svojih političnih predstavnikov na položaje, ki naj bi pripadli Hrvatom, če HDZ BiH ne prekine svoje naveze z Dodikom. ba