Verjetno res. Vseeno pa Melania še ni povsem varna. Če so umetniki v kip vgradili tudi kakšne bolj dragocene ter širše in splošno uporabne materiale (no, saj bron tudi ni kar tako), se lahko zgodi, da tudi kovinska prva dama ne bo dolgo obstala. In da bodo rezervni deli tega kipa – tudi ta običaj je na Slovenskem dobro znan – končali na kakšni okoliški hiši, lopi ali uti.