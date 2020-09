Elektromotorji in električna energija so prisotni povsod – od gospodinjskih aparatov do prevoznih sredstev. V želji po izdelavi energetsko učinkovitejših motorjev, ki z dano enoto energije opravijo več dela, so v Hidrii v sodelovanju s partnerji razvili novo tehnologijo spajanja, imenovano Hidria Bond. Tehnologija je plod slovenskega znanja in razvoja, pri razvoju sta sodelovala še Kemijski inštitut in podjetje Jutronic. Omogoča spajanje s posebnim postopkom lepljenja elektropločevine, ki zmanjšuje izgube zaradi spajanja, povečuje trdnost ključnih delov elektromotorja in motorjem pri višjih vrtljajih omogoča bistveno tišje delovanje od obstoječih. Je patentirana in poleg inovativnega pristopa prinaša tudi prihranke v proizvodnem procesu, saj celoten gradnik izdelave poteka znotraj ene naprave. Hidria Bond je uporabna v vseh segmentih elektromotorjev, od domače bele tehnike do visokoinovativnih vesoljskih tehnologij, saj motorji, narejeni s Hidrio Bond, porabijo manj energije. Hidria Bond s tem v popolnosti uresničuje glavno vodilo AmCham projekta Best of the Best, katerega namen je izpostavljanje, predstavljanje in nagrajevanje najboljših poslovnih praks.

Inovativnost in kreativnost sta edina prava odgovora na trenutne razmere. Izjemni projekti in najboljše poslovne prakse pa v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele. »Ideje in posamezniki s svojo kreativnostjo in energijo ne motivirajo le zaposlenih v podjetjih, ampak celotno poslovno skupnost. S povezovanjem, sodelovanjem in zaupanjem pa širijo znanje, izkušnje in optimizem,« dodaja Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija.

Hidriina razvojna ekipa se je s prvim mestom v kategoriji Inovativnost uvrstila v superfinale izbora AmCham Best of the Best. Tam se bo pomerila še z dvema zmagovalcema iz sklopa Motivacija in Povezovanje. Strokovna žirija pa bo končnega zmagovalca in s tem naziv najboljšega med najboljšimi razglasila decembra.