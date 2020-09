V zadnjem času marsikomu ne gre vse po načrtih. Hrvaška je na rdečem seznamu, obiskovanje športnih, kulturnih in zabavnih prireditev je ob vseh ukrepih postalo bolj mukotrpno kot užitkov polno doživetje, delovna vnema ob delu na vrtu pa vse bolj usiha. Še dobro, da imamo junaka gorskih klancev, s katerima se lahko poistovetimo, Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki ponižno in vztrajno kolesarita proti cilju v zmagovitem zanosu. Tako kot vsa Slovenija v boju z virusom. Bolj trpimo, bolje se imamo.

Natalija Verboten se ne da Tako kot je nekoč trpel in zmagoval naš plavalni heroj Martin Strel. Tisti, ki je premagoval nepredstavljive razdalje, krotil valove in brzice svetovnih veletokov in uspešno manevriral med vsemi krokodili in vodnimi bacili. Dolgo časa ni bilo nič slišati o junaškem Dolenjcu, zato smo torej z največjim navdušenjem prebrali vest, da pripravlja še en razburljiv podvig , ki ga je poimenoval Plavanje okoli sveta. A kaj ko ga je, kot je potarnal Martin za revijo Zvezde Lady, povsem nepričakovano ustavil virus in pomanjkanje denarja. »Ne le virus, problem je tudi denar. Kdo bo vse plačal,« je pojadikoval Strel in priznal, da ima sicer dva donatorja, med katerima je, kot se je pohvalil, celo neki kanadski milijarder, s katerim večkrat leti v njegovem zasebnem letalu, a časi trenutno niso primerni za takšne spektakle. Kje in kaj vse bo preplaval, sicer ni razkril, je pa z veseljem omenil, da poleg na plavalni podvig čaka še na snemanje dokumentarnega filma z avstrijsko-ameriškim filmskim in političnim mišičnjakom Arnoldom Schwarzeneggerjem, ki bi ga morali začeti že aprila, pa je seveda prestavljeno. Težave z dotokom denarja ima tudi nadvse priljubljena pevka Natalija Verboten, ki je za revijo Nova potarnala, da je zadnjič na odru stala v začetku marca, za povrh pa ima tudi s podjetjem, ki ga vodi skupaj z možem in se ukvarja s tehnično izvedbo in opremo prireditev, praktično onemogočeno dejavnost. A ne gleda na vse se tudi Natalija ne da. Pripravljeni ima kar dve novi skladbi, za kateri mora posneti še videospota, in kljub temu da zaradi povsem ustavljenega pritoka denarcev v družinski proračun trpi družinsko življenje, se skupaj z možem trudita ob tem pozitivno razmišljati in živeti, kar pa ni lahko, kot je poudarila.

Lep dan z grenkim priokusom Celo Jelku Kacinu ne gre vse po načrtih. Ne samo v službi, kjer komaj sproti šteje vse okužene, celo v prostem času ima težave. »Lep nedeljski dan se je za vladnega govorca končal z grenkim priokusom,« so zapisali v Slovenskih novicah po tistem, ko so na medmrežju prestregli njegovo slikovno gradivo in poročilo o razpadlem pohodniškem čevlju. Jelko se je namreč odpravil nekam v gore in vesoljni Sloveniji razkril, da ga je, kot je zapisal, »mnogo prezgodaj, povsem nepričakovano in iznenada pustil na cedilu na nadmorski višini 1330 m. Škoda, res škoda lepega dneva. Kaj č'mo…«. Na vrh katerega očaka se je odpravil zvezdniški koronaretorik, po poročanju Novic ni znano, so se pa, kot kaže, o tem spraševali tudi njegovi medmrežni sledilci, ki so ga povprašali: »Kam pa kam, veseli izletnik?« Ni znano niti to, kako je s precej visoke nadmorske višine prikolovratil nazaj v dolino z zgolj enim povsem funkcionalnim čevljem. Tudi prvi glas Slovenije Tanjo Žagar je one dni doletela precejšnja smola, le da ne v gorah, temveč v domači kuhinji. Ob rednem raziskovanju družbenih platform so v reviji Suzy podoživeli Tanjino bolečo izkušnjo med peko hruškove pite, kar pa, kot so še navrgli, niti ni preveč čudno, ker po njihovih informacijah veliko časa preživi za štedilnikom. Med pripravljanjem pečenih sladkih radosti je raztresena pevka pozabila zapreti kuhinjsko omarico in med jemanjem pite iz pečice je počilo. »Tako močno sem se zabila, da mi glava tega najbrž ne bo odpustila. Zaradi hruške sem 'fasala' buške in lepo pozdravljam vse svoje nerodne duše,« je podelila svojo usodo z narodom, ki je, hvala bogu, do takšnih kuhinjskih nerodnosti precej razumevajoč, ker bo, kot mu napovedujejo, v jesensko-zimskem obdobju spet lahko precej več časa preživel v kuhinji ob peki sladic in kruha z drožmi.