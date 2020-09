Izzivi proračunov v času koronakrize

Priprava proračunov za naslednji dve leti bo pomenila velik izziv za vlado, saj bo potekala v času velike negotovosti in pomanjkanja zanesljivih gospodarskih projekcij za naslednje srednjeročno obdobje. V normalnih okoliščinah upravljanje javnih financ v razvitih gospodarstvih temelji na nekaj standardnih pravilih, ki določajo dobre prakse. Govorimo o štirih fazah, ki se začnejo s kakovostnim makroekonoskim scenarijem za obdobje treh do štirih let. Temu sledi izbira ustrezne fiskalne strategije, ki določi finančne omejitve in prednostne razvojne programe na nacionalni ravni. Na tej podlagi se določijo sektorske finančne ovojnice na ravni posameznih ministrstev in postavijo pravila izvrševanja finančnih načrtov znotraj fiskalnega leta. Za pregledno delovanje proračunov so na koncu pomembni postopki parlamentarnega in neodvisnega strokovnega nadzora.