Predstavniki Amsterdama, Barcelone, Firenc in drugih turističnih mest so se danes v Parizu s ciljem opozoriti na "zastarel" pravni okvir za delovanje digitalnih počitniških platform sešli z evropsko komisarko, pristojno za konkurenco, Margrethe Vestager.

Airbnb, ki ima v tem segmentu prevladujoč delež na trgu, namreč jezi številne domačine, zato se lokalne oblasti na vse načine trudijo uravnotežiti želje po prihodkih od turizma in vse slabše stanje na trgu nepremičnin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več mest je že uveljavilo omejitve, s katerimi želijo v prvi vrsti omejiti nezakonito oddajanje stanovanj.

Uradniki pri tem opozarjajo na potrebo po zakonodajnem okviru na ravni celotne EU, saj da brez nje Airbnb posluje brez večjega nadzora in vztraja, da ponuja zgolj storitev povezovanja med turisti in najemodajalci.

Takšno držo podjetja je še okrepila lanska sodba sodišča EU, skladno s katero platforma s sedežem na Irskem v Franciji za delovanje ne potrebuje licence za nepremičninske posrednike. Airbnb kot posrednik med ponudniki stanovanj in iskalci kratkoročne namestitve opravlja "storitev informacijske družbe", je odločilo sodišče.

"Čas je za nov evropski regulatorni pristop, ki najprej in predvsem služi splošnemu interesu, ki je po našem mnenju dostopnost do stanovanj in možnost za življenje v naših mestih," je danes poudarila županja Pariza Anne Hidalgo.

Zavezništvo 22 mest si sicer novosti v zvezi z digitalnimi počitniškimi platformami zamišlja v okviru zakonodaje o digitalnih storitvah, ki jo pripravljajo prav na resorju Vestagerjeve.