Evropski parlament je v resoluciji, ki jo je potrdil s 574 glasovi za, 37 proti in 82 vzdržanimi, zavrnil rezultate "t. i. predsedniških volitev" v Belorusiji, ki so potekale 9. avgusta. Te volitve so namreč potekale ob "očitnih kršitvah vseh mednarodno priznanih standardov". Ko se bo Lukašenku 5. novembra iztekel trenutni predsedniški mandat, ga Evropski parlament ne bo več priznaval kot predsednika.

Poleg tega so poslanci pozvali k novim, svobodnim in pravičnim volitvam, ki bi potekale čim prej pod nadzorom mednarodnih opazovalcev, so navedli v parlamentu.

Obsodili so množične aretacije in nasilje nad novinarji, mirnimi protestniki in voditelji stavk. Proteste in stavke v Belorusiji potekajo že vse od ponovne izvolitve Lukašenka na predsedniški položaj.

Zavzeli so se za sankcije proti odgovornim za poneverbe volilnih rezultatov in nasilno represijo v Belorusiji, vključno z Lukašenkom. Države članice EU so pozvali, naj sankcije uvedejo čim prej v sodelovanju z mednarodnimi partnerji.

V ločeni resoluciji, ki so jo potrdili 532 glasovi za, 84 proti in 72 vzdržanimi, pa so zahtevali tudi sankcije proti tistim, ki so avgusta zastrupili ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Od držav članic zahtevajo stroge sankcije proti Rusiji in zaostritev že obstoječih.

Obsodili so poskus umora Navalnega. V resoluciji so poudarili, da strup iz skupine novičok, s katerim je bil zastrupljen ruski politik, lahko razvijejo zgolj vojaški laboratoriji v lasti države in ga ne morejo pridobiti posamezniki, kar močno nakazuje na to, da za zastrupitvijo stojijo ruske oblasti. Tudi če bodo odkrili drugega krivca, bo to še vedno predstavljajo kršitev ruskih mednarodnopravnih zavez, so navedli v parlamentu.

Zahtevali so takojšnjo mednarodno preiskavo zastrupitve Navalnega in domnevnih kršitev ruskih mednarodnih zavez na področju kemičnega orožja. Ruske oblasti so poslanci pozvali k sodelovanju v preiskavi.