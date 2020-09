Turčija trdi, da raziskave morskega dna, s katerimi želi najti nafto in plin, potekajo v njenem epikontinentalnem pasu, Grčija pa, da v njeni izključni gospodarski coni. V podoben ozemeljski spor se je Turčija zapletla tudi s Ciprom. Vprašanje aktivnosti Turčije v vzhodnem Sredozemskem morju bo po napovedih tudi tema vrha EU 24. in 25. septembra.

Poslanci so v resoluciji, ki je bila sprejeta s 601 glasom za, 57 proti in 36 vzdržanimi, izpostavili, da je EU odločena braniti svoje interese. Turčijo so pozvali, naj takoj ustavi nezakonite raziskave in vrtanje v vzhodnem Sredozemlju, naj se vzdrži kršitev grškega zračnega prostora ter grških in ciprskih ozemeljskih voda ter opusti "nacionalistično retoriko, ki podžiga vojno", so sporočili iz Evropskega parlamenta.

V resoluciji še piše, da je rešitev mogoče najti le z dialogom, diplomacijo in pogajanji. Samo z dialogom se je po mnenju parlamentarcev mogoče izogniti sankcijam proti Turčiji. Evropski svet pa pozivajo, naj bo pripravljen za oblikovanje takšnih sankcij, ki ne bodo vplivale na turško prebivalstvo ali begunce v Turčiji.

Poslanci zato pozivajo vse vpletene strani, še posebej Turčijo, k takojšnji deeskalaciji konflikta z umikom vojaških sil z območja. Odločitev Turčije, ki je 12. septembra umaknila eno od plovil za raziskave, so pozdravili kot prvi korak za zmanjšanje napetosti. Ob tem pa so obsodili načrte Ankare, da podaljša dejavnost druge ladje za iskanje energentov na območju.

Evroposlanci v dokumentu tudi izražajo zaskrbljenost nad trenutnim stanjem odnosov med EU in Turčijo. Nanje resno vplivata slabo stanje na področju človekovih pravic v Turčiji ter erozija demokracije in vladavine prava v tej državi, še piše v resoluciji.