Po sledeh beneških čedermacev

Sto trideset let mineva 17. septembra, odkar se je bajtarski družini v Zakojci rodil France Bevk, 50 let, odkar so ga pokopali v Solkanu, in 82 let od tega, ko je pod psevdonimom Pavle Sedmak izšel njegov najpomembnejši roman Kaplan Martin Čedermac. Roman, ki zelo nazorno slika dogajanje v Beneški Sloveniji pod fašizmom, ko je takratna oblast preganjala narodnozavedne duhovnike in slovenski jezik, ter ponudi v razmislek bolj in manj častivredne značajske poteze posameznikov, ki so v tistem času branili ali obračali hrbet slovenstvu.