V neobvezujoči resoluciji, ki so jo podprli s 341 glasovi za, 124 proti in 230 vzdržanimi, so evropski poslanci zaradi vse večjega pomena EU pri proizvodnji orožja pozvali k okrepitvi javnega nadzora pri izvozu. Državljani EU morajo biti bolje obveščeni o strateških odločitvah svojih vlad glede stvari, ki neposredno vplivajo na njihovo varnost, so prepričani evroposlanci.

Glede na podatke Stockholmskega mednarodnega raziskovalnega mirovnega instituta (Sipri) je med letoma 2015 in 2019 izvoz orožja iz EU skupaj z Veliko Britanijo predstavljal 26 odstotkov celotnega izvoza. S tem je na drugem mestu za ZDA. Največ orožja se izvozi na Bližnji vzhod in v Severno Afriko, ki sta prizorišče številnih trajajočih oboroženih konfliktov.

Evropski poslanci so še opozorili, da ne obstaja mehanizem sankcij, če bi država članica sodelovala pri izvozu orožja, ki ni v skladu s kriteriji Evropske unije.

Evropski poslanec Klemen Grošelj (Renew/LMŠ), ki je bil poročevalec v senci, je v razpravi povedal, da ne podpirajo takojšnje ustanovitve tovrstnega mehanizma, ampak da zagovarjajo skupno evropsko rešitev, ki bi jo lahko dosegli vzporedno s krepitvijo skupne obrambne politike. Ob tem je še opozoril, da izvoženo orožje ne smejo pasti v roke napačnih akterjev. "Zagotoviti je treba, da ga ne uporabljajo za kršenje človekovih pravic in temeljnih vrednot," je dodal.

V zadnjih dveh poročilih EU o izvozu orožja za leto 2017 in 2018 so evropski poslanci opazili napredek glede doseganja skupnega stališča EU, vendar so opozorili, da nekatere članice niso poslale celovitega poročila. So pa pohvalili načrte, da bodo na ravni EU predvidoma do objave poročila za leto 2019 vzpostavili interaktivno spletno bazo podatkov.