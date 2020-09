Nekaj povsem drugega pa je tolminska oziroma posoška frika, tradicionalna pastirska oziroma gozdarska jed, nasitna kot le kaj. Da bi o njej spet kaj napisali, so nas spodbudile slike s Kanina, kjer je to staro posoško jed pred dnevi pripravljal znani kuharski mojster Valter Kramar iz Hiše Franko in Hiše Polonka. Da je zares okusna, govori tudi dejstvo, da so jo letos pri britanskem Guardianu uvrstili med 12 evropskih jedi, ki jih morate nujno pokusiti vsaj enkrat v življenju. V osnovi gre za brezmesno jed iz krompirja, čebule in zajetnega odmerka sira z zelišči, kar v ponvi zapečemo tako, da je zunaj hrustljavo, znotraj pa se vleče. Friko povsod pripravijo malo drugače, a vedno iz preprostih sestavin, kakšne so bile na voljo pastirjem. Za tolminsko različico uporabijo tolminski kravji sir, za bovško pa bovški ovčji sir in zaseko. Različic je cel kup in nekatere vključujejo vsaj še jajca, kalorični in holesterolni, a tudi okusni specialiteti pa praviloma vselej dodajo še travniška zelišča. Ker je dovolj masten že sir, priprava praviloma ne zahteva dodatne maščobe, le na začetku, za praženje krompirja, si tradicionalisti radi pomagajo s svinjsko mastjo. Nekateri dodajo friki še klobase, slanino in podobno, ampak osrednji gradnik jedi je sir, in če je ta dober, mu je škoda skvariti okus.

Frika je v vsakem primeru najboljša kot samostojna jed, ki jo postrežemo s kruhom ali polento. Pripravimo jo v največji ponvi pri hiši, obnese se tudi vsem znana električna ponev. Navodila nekaterih poznavalcev frike so, da jo je nujno pripraviti na svinjski masti ali zaseki, ki je odmerimo menda toliko, da smo najprej v smrtnem strahu zaradi morebitne nenadne zamašitve žil, potem pa je dodamo še enkrat toliko. A vendar ne gre pretiravati. Na njej hrustljavo zapečemo tenke rezine krompirja, ki jim dodamo koščke tolminskega sira in vse skupaj zapečemo z obeh strani. Po želji dodamo še jajca. Friko lahko ponudimo na krožniku, kakšna vesela bratovščina pa jo prav rada poje tudi naravnost iz ponve, kamor spotoma pomaka kruh. Zraven pa mrzlo pivo!

TOLMINSKA FRIKA

SESTAVINE ZA 4 OSEBE 600 g krompirja, 1 veliko čebulo, 80 g izbrane maščobe (svinjska mast, oljčno olje, maslo…), 300 g trdega kravjega sira tolminca (staranega 2 meseca), 100 g zrelega trdega kravjega sira tolminca (staranega najmanj 6 mesecev), 1 šop zelišč, kot so pehtran, drobnjak, luštrek, koper, origano, morsko sol, sveže zmlet poper

PRIPRAVA

1Krompir olupimo in narežemo na tanke lističe. Čebulo olupimo in sesekljamo. V večji ponvi segrejemo maščobo in na njej posteklenimo čebulo, ki jo poberemo iz ponve in shranimo. Na maščobo stresemo krompir in ga le rahlo posolimo. Počasi ga v odkriti ponvi pražimo in pogosto previdno mešamo, da se enakomerno zapeče. Krompir naj se ne sprime in izpade kot klasični praženi krompir, ampak mora biti svetel in hrustljav kot kakšen pomfrit, cekinčki oziroma francoski krompir.

2 Medtem obe vrsti sira narežemo na majhne kocke ali res grobo naribamo. Ko je krompir pripravljen, svetlo pečen, v ponev vrnemo praženo čebulo, pomešamo in po vrhu enakomerno raztrosimo obe vrsti narezanega ali naribanega sira.

3 Nato jed počasi pečemo še 5 minut, da se sir stali in steče med krompir, nato friko previdno obrnemo in pečemo še po drugi strani naslednjih 5 minut. Pri obratu je potrebna zvrhana mera previdnosti, saj je maščoba zelo vroča. Gotovo jed posujemo z nasekljanimi svežimi zelišči, razrežemo na osminke in ponudimo

Čas priprave in kuhanja: 40 minut

KORENJEVA JUHA

Potrebujemo

800 g korenja,

1 paradižnik,

1 čebulo,

2 stroka česna,

1 vejico zelene,

1 vejico luštreka,

1 šopek drobnjaka,

morsko sol, sveže zmlet poper,

oljčno olje.

Priprava

Korenje, česen in čebulo očistimo in olupimo oziroma ostrgamo. Česen in čebulo ločeno drobno nasekljamo. Korenje narežemo na kolobarje. Čebulo v večjem loncu posteklenimo na malo olja in na koncu dodamo česen. Ko zadiši, dodamo še korenje in narezan paradižnik ter med pogostim mešanjem počasi pražimo še nekaj minut. Zalijemo z nekaj vode in dodamo zelišča ter začimbe. Ko zavre, zmanjšamo ogenj in pustimo vreti 20 minut, da se korenček zmehča. Zmeljemo s paličnim mešalnikom in po želji dodamo še malo vode oziroma dodatno začinimo. Nadevamo in postrežemo.

SOLATA IZ POPEČENE PAPRIKE IN ČESNA

Potrebujemo

5 paprik, najbolje podolgovatih, lahko različnih barv,

4 žlice ekstra deviškega oljčnega olja,

1 šopek sveže bazilike,

3 stroke česna,

morsko sol ali solni cvet,

sveže zmlet poper,

2 žlici balzamičnega kisa

Priprava

Paprike operemo, obrišemo in kar cele na žlici olja popečemo v ponvi ali na žaru, da se zmehčajo in na robovih potemnijo. Pečenim previdno odstranimo semena nad skledo, da pri tem ohranimo sok, ki se je nabral v papriki. Narežemo jo v skledo in nanjo naribamo ali nasekljamo česen. Začinimo jo s poprom in soljo ter pobrizgamo s kisom in izdatno količino oljčnega olja. Premešamo in na vrh natrgamo liste sveže bazilike ter postrežemo. Če solato jemo samostojno, se zraven prileže malo svežega hrustljavega kruha.