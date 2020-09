Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janez Sušnik je v izjavi za javnost pojasnil, da je vlada zakon o demografskem rezervnem skladu, o katerem so se pogovarjali, zdaj spremenila in pripravila zakon o nacionalnem demografskem skladu. "Po našem mnenju gre za bistveno razliko o statusu tega zakona, ker so opuščene pomembne navedbe, kot je denimo: neodvisnost in rezervacija in oplemenitenje sredstev za kasnejša obdobja za pomoč pri izpolnjevanju pokojninske blagajne do bodočih upokojencev (čez dvajset let)," je zapisal.

Zdus po njegovih navedbah sicer ne razpolaga z vsemi informacijami za popolnejše oblikovanje stališča do predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. "Izhodišča za oblikovanje sklada, ki so bila predstavljena na srečanju koalicijskih strank na Brdu pri Kranju, ne vsebujejo vseh pojasnil, zato v tem trenutku še ne moremo konkretnejše komentirati same vsebine predvidenega zakona. Je pa že zdaj jasno, da se z nekaterimi napovedanimi rešitvami naše članstvo ne bo strinjalo, kar smo izrazili že pri prvem predlogu zakona o demografskem rezervnem skladu iz leta 2017," je navedel.

Kot je pojasnil, so že leta 2017 "odločno nasprotovali prenosu sredstev Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja na novo ustanovljeno družbo v lasti demografskega sklada, saj mora ta ostati samostojna pravna družba, ker njegovo poslanstvo ni v nikakršni povezavi s poslanstvom nacionalnega demografskega sklada".

Pomislek imajo tudi glede delitve dividende od kapitalskih naložb, saj je akumulaciji sredstev za bodoča pokojninska izplačila treba nameniti večji delež. "Nejasne so tudi informacije o pripojitvah ali prenosu v last nekaterih gospodarskih družb v demografski sklad, glede na strukturo lastnine v teh družbah (država in drugi delničarji)," je naštel Sušnik.

Prav tako se po njegovih navedbah porajajo tudi vprašanja sodelovanja drugih socialnih partnerjev pri upravljanju sklada, pri čemer jih temeljno izhodišče, da sklad temelji na neodvisnosti, zavezuje, da razmislimo o tem, ali je smiselno, da vlogo skupščine uresničuje vlada.

Koalicijski vrh je sicer o demografskem skladu razpravljal na torkovem srečanju na Brdu. Kot je takrat napovedal premier Janez Janša, bo vlada predlog zakona potrdila v kratkem in ga takoj predstavila Ekonomsko-socialnemu svetu, zvezi društev upokojencev in mladinskemu svetu. Nato bo z morebitnimi dopolnitvami iz teh razprav šel v DZ.

Kot je v torek v izjavi za medije pojasnil poslanec DeSUS Robert Polnar, bodo v osnovnem kapitalu nacionalnega demografskega sklada naložbe v lasti Slovenskega državnega holdinga, Družbe za upravljanje terjatev bank, Družbe za svetovanje in upravljanje, Kapitalske družbe, Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Modre zavarovalnice in naložba pokojninskega zavoda v Zavarovalnici Triglav. Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) ne bo v osnovnem kapitalu sklada, je pa možno, da bo še prišlo do spremembe.