Na inštitutu se stikata dve področji: tehnično in naravoslovno. Dr. Gregor Dolanc iz odseka za sisteme in vodenje je med našim obiskom opisal projekt izdelovanja sistema, ki služi komprimiranju vodika. »Vodik je lahko imenitno pogonsko sredstvo. Projekt, pri katerem smo sodelovali, se je ukvarjal s kemijskim kompresorjem brez mehanskih delov, takim torej, ki nič ne ropota,« je opisoval in izrazil prepričanje, da bodo vozila v prihodnosti vozila na električno energijo po mestu, tista z daljšimi potmi pa bodo imela vodikov pogon.