Kriza najbolj udari po revnih

Pred epidemijo koronavirusa je v Sloveniji pod pragom revščine živelo 243.000 ljudi, okrog 53.000 se jih je soočalo z resno materialno prikrajšanostjo, v revnih družinah je živelo 41.000 mladoletnih otrok. Številke so se po desetletju prvič znova spustile na raven pred hudo gospodarsko krizo. Z letošnjim dvigom minimalne plače smo se nadejali dodatnega izboljšanja, a udarila je zdravstvena kriza. »Revščina se bo z epidemijo covida-19 na globalni ravni poglobila in spremenila, dodatno obremenila najrevnejše ter revščini izpostavila nekatere skupine, ki jih doslej ni dosegla,« dr. Marta Gregorčič iz urada za makroekonomske analize in razvoj predstavi težko prihodnost, kot jo napovedujejo skoraj vse mednarodne organizacije in evropske institucije.