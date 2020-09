Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji tiskovni konferenci o aktualnem dogajanju o covid-19 predstavil ukrepe in nekatere načrte vlade, če se epidemiološko stanje v Sloveniji ne bo izboljšalo. »Da bi preprečili širjenje virusa in preobremenitev zdravstva, je nujno zmanjšati količino stikov, kjer je to mogoče brez hujših posledic za življenje in delo,« je pojasnil govorec. »Predstojnike ustanov in institucij, upravljalce stavb in organizatorje dogodkov vlada poziva, da v okviru pristojnosti poskrbijo za upoštevanje priporočil NIJZ. Lastniki in vodstva podjetij naj od strokovnjakov za medicino dela takoj dobijo oziroma dopolnijo ocene tveganja širitve covid-19 v podjetju ter pravočasno uvedejo svetovane ukrepe.« Poleg tega je vlada tudi sama izdala priporočilo o delu od doma, povsod tam, kjer je to mogoče. Predlaga tudi kolobarjenje zaposlenih, da se morebitne okužbe ne bi prehitro razširile po celotnem kolektivu.

Povsem nova je zahteva, da se vsem zaposlenim ob vstopanju na delovno mesto izmeri temperatura. Če bo ta povišana, bo moral zaposleni na bolniško. Vlada pripravlja zakonsko podlago, ki bo omogočala kratke bolniške do tri dni že pred obiskom zdravnika, ni pa vladni govornik omenil usode številnih delavcev na študentskih napotnicah, avtorskih pogodbah in predvsem s.p.-jih, ki niso upravičeni do bolniške, hkrati pa pogosto najbolj potrebujejo vsak dan dela za preživetje.

Mase med poukom in na odprtih javnih površinah Velike spremembe bodo naslednji teden stopile v veljavo tudi v vrtcih in šolah. S ponedeljkom bodo vsi učenci od 7. razreda dalje morali ves čas nositi maske. Te bodo morali nositi tudi vse učiteljice in učitelji. Prav tako vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih. » Ta ukrep bi lahko veliko prispeval k delovanju šol brez motenj,« pojasnjuje Kacin. Trenutni odstotek okužb v šolah je namreč znosnih 0,03 odstotka. Brez sprememb ne bo niti zasebno življenje. Vlada priporoča zmanjšanje vseh stikov, ki niso nujni, Kacin pa je pozval tudi k preudarnemu načrtovanju obiskov trgovin, da bodo slednji čim manj pogosti. Že v noči s petka na soboto pa bo v veljavo stopilo tudi obvezno nošenje mask na odprtih javnih površinah, kjer se zbira večje število ljudi. Kacin je omenil tržnice in mestna jedra. Poleg tega se s ponedeljkom omeji delovanje lokalov do 22. ure.